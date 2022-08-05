Реалистичные болельщики, улучшенный газон и женские судьи: новые детали FIFA 23

EA Sports продолжает делиться новыми подробностями FIFA 23. Сегодня речь зашла об изменениях в самом матче: игроков ждут по-настоящему реалистичные болельщики и деформирующийся газон, следы на котором будут напоминать о самых жарких противоборствах.

Авторы позаботились о том, чтобы каждый матч ощущался по-разному. Для этого они записали множество новых роликов перед, в и после состязаний. Сами поединки теперь будут судить в том числе и женщины — всё как в реальном футболе.

Не забыли разработчики и об улучшенных повторах опасных моментов и голов, а также новых празднованиях и доработанной сетке ворот. Слово, как будто бы каждый элемент в той или иной области станет лучше.

FIFA 23 поступит в продажу 30 сентября на ПК и консолях, однако пока неясно, выйдет ли проект в России. Ранее блогер BFordLancer поделился своими подробностями игры и назвал будущую игру «сломанной».