EA Sports показала героев Marvel в FIFA 23

EA Sports и Marvel объявили о совместном ивенте в FIFA 23 Ultimate Team. В футсиме появятся новые карточки «Героев», выполненные в дизайне супергероев. От обычных представителей класса их отличают различная супергеройская атрибутика и дизайн, выполненные в стиле классических комиксов.

Стирая грани культуры комиксов и футбола с легендарными художниками Marvel, «Герои» FIFA 23 Ultimate Team будут проиллюстрированы в стиле супергероев Marvel, чтобы отпраздновать впечатляющие моменты их карьеры.

Для того чтобы гарантированно получить одну из карточек, необходимо предзаказать FIFA 23 до 21 августа. В России ситуация осложняется тем, что купить игру можно, разве что используя обходные пути по смене региона.

На данный момент заявлены как минимум пять карточек в стиле супергероев Marvel: Яя Туре, Клаудио Маркизио, Лэндон Донован, Рикарду Карвалью и Пак Чжи Сун.

Яя Туре

Клаудио Маркизио

Лэндон Донован

Рикарду Карвалью

Пак Чжи Сун

Дизайн карточек Marvel в FIFA 23

FIFA 23 поступит в продажу 30 сентября. Ранее EA Sports рассказала о других важных изменениях в режиме Ultimate Team.