EA Sports показала героев Marvel в FIFA 23

EA Sports и Marvel объявили о совместном ивенте в FIFA 23 Ultimate Team. В футсиме появятся новые карточки «Героев», выполненные в дизайне супергероев. От обычных представителей класса их отличают различная супергеройская атрибутика и дизайн, выполненные в стиле классических комиксов.
Стирая грани культуры комиксов и футбола с легендарными художниками Marvel, «Герои» FIFA 23 Ultimate Team будут проиллюстрированы в стиле супергероев Marvel, чтобы отпраздновать впечатляющие моменты их карьеры.
Для того чтобы гарантированно получить одну из карточек, необходимо предзаказать FIFA 23 до 21 августа. В России ситуация осложняется тем, что купить игру можно, разве что используя обходные пути по смене региона.
На данный момент заявлены как минимум пять карточек в стиле супергероев Marvel: Яя Туре, Клаудио Маркизио, Лэндон Донован, Рикарду Карвалью и Пак Чжи Сун.
Яя Туре
Клаудио Маркизио
Лэндон Донован
Рикарду Карвалью
Пак Чжи Сун
Дизайн карточек Marvel в FIFA 23
FIFA 23 поступит в продажу 30 сентября. Ранее EA Sports рассказала о других важных изменениях в режиме Ultimate Team.
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