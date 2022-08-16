Мадс Миккельсен — о возвращении Джонни Деппа в мир «Гарри Поттера»
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Мадс Миккельсен заменил Джонни Деппа в третьей части «Фантастических тварей», однако теперь ситуация изменилась настолько, что датский актёр не исключает возвращение Деппа к роли злодея Грин-де-Вальд в будущих фильмах вселенной.
Очевидно, что ситуация изменилась — он выиграл суд. Посмотрим, вернётся ли он к роли. Он может. Я сам большой фанат Джонни. Он удивительный актёр, и он проделал фантастическую работу.
Как отмечает Миккельсен, фанаты Деппа довольно тепло встретили другого актёра в уже известной им роли.
Впрочем, у «Фантастических тварей» куда больше проблем, чем победа Джонни Деппа в суде. Последний фильм провалился в прокате — при затратах примерно в $ 300 млн он собрал всего $ 400 млн, таким образом даже близко не окупившись (для этого требовалось не меньше $ 600 млн). При этом зрители и критики разнесли картину в пух и прах.
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