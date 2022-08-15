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Джонни Депп выступит режиссёром фильма «Модильяни». Ему помогает Аль Пачино

Джонни Депп выступит режиссёром фильма «Модильяни». Ему помогает Аль Пачино
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Джонни Депп решил вернуться в режиссёрское кресло и совместно с Аль Пачино снимет байопик про итальянского художника Амедео Модильяни. За основу грядущего фильма возьмут постановку Денниса Макинтайра, а за сценарий адаптации отвечают Ежи и Мэри Кромоловские.

Фильм расскажет о 48 часах жизни скульптора в Париже 1916 года. Долгое время Модильяни считал себя настоящим провалом, однако пара бурных суток перевернёт всю его жизнь и сделает его легендой среди художников.

Съёмки фильма должны стартовать весной 2023 года, а актёрский состав должны раскрыть в самое ближайшее время.

Для меня большая честь перенести на экраны сагу о жизни мистера Модильяни. Его трудная жизнь в итоге была награждена настоящим триумфом — это история человека, с которым каждый зритель сможет себя отождествить.

Джонни Депп последние несколько лет почти не занимался профессиональной деятельностью, поскольку увяз в судебных разбирательствах с бывшей женой Эмбер Хёрд.

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