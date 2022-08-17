EA показала Питера Крауча, Томаса Бролина и Гарри Кьюэлла в духе героев Marvel для FIFA 23

EA Sports продолжает делиться новыми карточками «Героев» в FIFA 23 Ultimate Team в духе супергероев Marvel. От обычных представителей класса их отличают различная супергеройская атрибутика и дизайн, выполненные в стиле классических комиксов.
Сегодня EA представила Питера Крауча, Томаса Бролина, Гарри Кьюэлла, Сиднея Гову и Жан-Пьера Папена. Для того чтобы гарантированно получить одну из карточек, необходимо предзаказать FIFA 23 до 21 августа. В России ситуация осложняется тем, что купить игру можно только с помощью обходных путей по смене региона.
Питер Крауч
Томас Бролин
Гарри Кьюэлл
Сидней Гову
Жан-Пьер Папен
FIFA 23 поступит в продажу 30 сентября. Ранее EA Sports представила других «Героев» Marvel. Среди них: Яя Туре, Клаудио Маркизио, Рикарду Карвалью, Диего Форлан, Хавьер Маскерано и другие футболисты.
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