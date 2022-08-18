Из российских онлайн-кинотеатров начали исчезать популярные фильмы и сериалы

Из каталогов российских онлайн-кинотеатров начали пропадать старые фильмы и сериалы, хотя ранее сервисы заявляли, что санкции зарубежных студий касаются только новинок. На пропажу обратил внимание «Коммерсантъ», который также взял комментарии у представителей стриминговых сервисов.

Так, из библиотеки «Кинопоиска» исчезли фильмы «Интерстеллар», «Властелин колец», «1+1», «Маска», а также сериалы «Теория большого взрыва» и «Друзья». В компании заявили, что пропажа контента связана со сложностями с продлением текущих контрактов с киностудиями.

Приобретая в каталог фильм или сериал, видеосервисы подписывают договор с правообладателем на определённый срок. В текущих условиях продление договоров занимает больше времени, к примеру, проекты таких студий, как Warner Bros. и Disney действительно могут быть пока недоступны.

Представители сервиса Wink не исключают, что после истечения срока контракта некоторые из них не будут больше продлевать соглашения. На фоне этого Wink начал закупать больше российского контента, авторского кино и картин из других стран.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков заявил, что в нынешних масштабах потери контента не приведут к катастрофическому сокращению числа пользователей видеосервисов. Но это может произойти, если библиотеки «начнут терять сотни тайтлов за короткий период времени».