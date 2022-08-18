Источник: iPhone 14 анонсируют 7 сентября. У Pro-версий не будет чёлки

По данным авторитетного издания Bloomberg, Apple проведёт презентацию новых iPhone уже 7 сентября. Компания представит сразу четыре версии новых смартфонов:
- iPhone 14;
- iPhone 14 Max с большим дисплеем;
- iPhone 14 Pro;
- iPhone 14 Pro Max.
В этом году Apple уделит ещё больше внимания Pro-версиям устройств. Так, у iPhone 14 Pro и Pro Max не будет чёлки — вместо этого два небольших выреза под экраном. Смартфоны также смогут похвастаться технологией отображения информации на заблокированном дисплее — что-то в стиле Always on Display у Samsung. По данным нескольких ритейлеров, поступить в продажу устройства должны уже 16 сентября.
Возможный дизайн Pro-версий iPhone 14
Некоторые источники Bloomberg сообщают, что Pro-версии смартфонов подорожают из-за стоимости компонентов и мировой инфляции, однако подтвердить эту информацию издание не может. Помимо новых iPhone, компания представит и новую линейку Apple Watch. Pro-версия часов сможет похвастаться большим дисплеем и более прочным корпусом.
- 18 августа 2022
-
17:37
-
17:29
-
17:24
-
17:01
-
16:29
-
15:59
-
15:57
-
15:34
-
15:03
-
14:36
-
14:08
-
13:37
-
13:05
-
12:36
-
11:41
-
11:23
-
11:16
-
11:05
-
10:43
-
10:24
-
10:10
-
09:44
- 17 августа 2022
-
19:58
-
19:54
-
19:28
-
19:08
-
18:53
-
18:49
-
18:42
-
18:27
-
17:53
-
17:31
-
17:28
-
17:02
-
16:27