Источник: iPhone 14 анонсируют 7 сентября. У Pro-версий не будет чёлки

По данным авторитетного издания Bloomberg, Apple проведёт презентацию новых iPhone уже 7 сентября. Компания представит сразу четыре версии новых смартфонов:

iPhone 14;

iPhone 14 Max с большим дисплеем;

iPhone 14 Pro;

iPhone 14 Pro Max.

В этом году Apple уделит ещё больше внимания Pro-версиям устройств. Так, у iPhone 14 Pro и Pro Max не будет чёлки — вместо этого два небольших выреза под экраном. Смартфоны также смогут похвастаться технологией отображения информации на заблокированном дисплее — что-то в стиле Always on Display у Samsung. По данным нескольких ритейлеров, поступить в продажу устройства должны уже 16 сентября.

Возможный дизайн Pro-версий iPhone 14

Некоторые источники Bloomberg сообщают, что Pro-версии смартфонов подорожают из-за стоимости компонентов и мировой инфляции, однако подтвердить эту информацию издание не может. Помимо новых iPhone, компания представит и новую линейку Apple Watch. Pro-версия часов сможет похвастаться большим дисплеем и более прочным корпусом.