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Sony выпустит фильм по мотивам Days Gone

Sony выпустит фильм по мотивам Days Gone
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По данным Deadline, киноподразделение Sony PlayStation Productions занимается разработкой полнометражного фильма по Days Gone (в России вышла под названием «Жизнь после»). Одну из главных ролей в адаптации сыграет Сэм Хьюэн («Чужестранка»). Сценаристом выступит номинант на премию «Оскар» Шелдон Тернер («Люди Икс: Первый класс»).

Как сообщают источники Deadline, авторы хотят снять настоящее любовное послание фильмам и сериалам про байкеров. Когда именно состоится премьера и кто поставит картину, неизвестно.

Days Gone — зомби-экшен, действие которого происходит через несколько лет после глобальной пандемии на территории США. Главным героем выступает Дикон Сент-Джон, который пытается выжить в суровом мире, полном опасных «фриков», и раскрыть тайну происхождения вируса. Проект поступил в продажу 26 апреля 2019 года эксклюзивно на PS4, а спустя два года добрался и до ПК.

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