Sony выпустит фильм по мотивам Days Gone

По данным Deadline, киноподразделение Sony PlayStation Productions занимается разработкой полнометражного фильма по Days Gone (в России вышла под названием «Жизнь после»). Одну из главных ролей в адаптации сыграет Сэм Хьюэн («Чужестранка»). Сценаристом выступит номинант на премию «Оскар» Шелдон Тернер («Люди Икс: Первый класс»).

Как сообщают источники Deadline, авторы хотят снять настоящее любовное послание фильмам и сериалам про байкеров. Когда именно состоится премьера и кто поставит картину, неизвестно.

Days Gone — зомби-экшен, действие которого происходит через несколько лет после глобальной пандемии на территории США. Главным героем выступает Дикон Сент-Джон, который пытается выжить в суровом мире, полном опасных «фриков», и раскрыть тайну происхождения вируса. Проект поступил в продажу 26 апреля 2019 года эксклюзивно на PS4, а спустя два года добрался и до ПК.