Новый геймплей Hogwarts Legacy посвятили непростительному заклятию

Разработчики Hogwarts Legacy, ролевой игры по «Гарри Поттеру», представили новый трейлер. Авторы показали сражения со скелетами и применение запрещённого заклинания «Круцио» в волшебном мире. Главные герои нарушили одно из правил вселенной и, скорее всего, столкнутся с серьёзными последствиями своего решения. Судя по всему, всё дело в факультете Слизерин, на котором и учатся герои — ученики других классов наверняка могли бы избежать использования непростительных заклинаний.

Предзаказы на Hogwarts Legacy откроются уже 25 августа на всех платформах. Судя по всему, именно тогда мы и узнаем, выйдет ли проект в России. Страница игры в Steam все ещё доступна, причём её даже перевели на русский язык.

Hogwarts Legacy выходит 10 февраля 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Версия для Nintendo Switch выйдет спустя неопределённое время.