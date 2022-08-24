Мир живых и мёртвых, песочница, своя легенда: первые детали The Lords of the Fallen

Вчера на церемонии открытия gamescom 2022 анонсировали перезапуск Lords of the Fallen — The Lords of the Fallen (очень креативно!). Разработкой занимается молодая испанская команда Hexworks, учреждённая в начале 2020 года. Теперь же появились первые детали самой игры.
На церемонии зрителям показали кинематографический трейлер, который не даёт никакого представления о самой игре, однако благодаря странице в Steam стало куда понятнее, чего ожидать.
Основная особенность игры — возможность перемещаться между мирами живых и мёртвых. В местную преисподнюю можно также попасть после гибели в бою — тогда у героя будет возможность без потерь вернуться к жизни, но обитатели ада постараются максимально помешать в этом.
Важным отличием от прошлой игры станет возможность создать собственного персонажа и выбрать ему один из девяти классов (рыцарь, разбойник, ученик огня и другие). На этот раз разработчики явно пытаются преподнести как можно больше разнообразия в игровой процесс. Оригинал в этом плане был очень уж прямолинейным.
Ещё у главного героя будет специальный фонарь, который как раз и позволяет ему перемещаться между мирами и даже может «влиять на душу противника». Возможно, можно будет подчинять врагов своей воле или что-то в таком духе.
По сюжету главный герой — тёмный крестоносец, который отправляется уничтожить бога-демона Адира.
Ещё обещают полноценный кооператив на двоих, вторжения игроков-противников и обширный открытый мир. Релиз в 2023 году на PS5, Xbox Series и ПК.
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