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Дополнение Lightfall для Destiny 2 ворвалось в чарт Steam

Дополнение Lightfall для Destiny 2 ворвалось в чарт Steam
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Valve представила топ самых продаваемых игр в Steam в период с 22 по 28 августа. Первое место топа заняла консоль Steam Deck, которая несколько недель не покидает топ-3 чарта, на второй строчке — предзаказ нового масштабного дополнения Lightfall для Destiny 2, которое выходит в феврале 2023 года. А на третьей расположилась Total War: WARHAMMER III. Стратегия недавно получила новую кампанию под названием «Бессмертные Империи».

Total War: WARHAMMER III вышла 17 февраля, а на этой неделе благодаря релизу новой кампании онлайн игры в Steam вырос в десять раз, превысив 115 тыс. одновременно играющих геймеров.

На этой неделе также в топ-10 самых продаваемых игр попали супергеройский боевик «Человек-паук», экшен про культ овцы Cult of the Lamb, предзаказ новой игры по вселенной «Гарри Поттера» Hogwarts Legacy и другие тайтлы.

Чарт продаж в Steam с 22 по 28 августа:

  1. Steam Deck.
  2. Destiny 2: Lightfall + Annual Pass.
  3. Total War: WARHAMMER III.
  4. «Человек-паук».
  5. Cult of the Lamb.
  6. Total War: WARHAMMER III — Champions of Chaos.
  7. F1 Manager 2022.
  8. Sekiro: Shadows Die Twice — GOTY Edition.
  9. Hogwarts Legacy.
  10. NARAKA: BLADEPOINT.
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