Дополнение Lightfall для Destiny 2 ворвалось в чарт Steam

Valve представила топ самых продаваемых игр в Steam в период с 22 по 28 августа. Первое место топа заняла консоль Steam Deck, которая несколько недель не покидает топ-3 чарта, на второй строчке — предзаказ нового масштабного дополнения Lightfall для Destiny 2, которое выходит в феврале 2023 года. А на третьей расположилась Total War: WARHAMMER III. Стратегия недавно получила новую кампанию под названием «Бессмертные Империи».
Total War: WARHAMMER III вышла 17 февраля, а на этой неделе благодаря релизу новой кампании онлайн игры в Steam вырос в десять раз, превысив 115 тыс. одновременно играющих геймеров.
На этой неделе также в топ-10 самых продаваемых игр попали супергеройский боевик «Человек-паук», экшен про культ овцы Cult of the Lamb, предзаказ новой игры по вселенной «Гарри Поттера» Hogwarts Legacy и другие тайтлы.
Чарт продаж в Steam с 22 по 28 августа:
- Steam Deck.
- Destiny 2: Lightfall + Annual Pass.
- Total War: WARHAMMER III.
- «Человек-паук».
- Cult of the Lamb.
- Total War: WARHAMMER III — Champions of Chaos.
- F1 Manager 2022.
- Sekiro: Shadows Die Twice — GOTY Edition.
- Hogwarts Legacy.
- NARAKA: BLADEPOINT.
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