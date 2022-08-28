Дополнение Lightfall для Destiny 2 ворвалось в чарт Steam

Valve представила топ самых продаваемых игр в Steam в период с 22 по 28 августа. Первое место топа заняла консоль Steam Deck, которая несколько недель не покидает топ-3 чарта, на второй строчке — предзаказ нового масштабного дополнения Lightfall для Destiny 2, которое выходит в феврале 2023 года. А на третьей расположилась Total War: WARHAMMER III. Стратегия недавно получила новую кампанию под названием «Бессмертные Империи».

Total War: WARHAMMER III вышла 17 февраля, а на этой неделе благодаря релизу новой кампании онлайн игры в Steam вырос в десять раз, превысив 115 тыс. одновременно играющих геймеров.



На этой неделе также в топ-10 самых продаваемых игр попали супергеройский боевик «Человек-паук», экшен про культ овцы Cult of the Lamb, предзаказ новой игры по вселенной «Гарри Поттера» Hogwarts Legacy и другие тайтлы.

Чарт продаж в Steam с 22 по 28 августа:

Steam Deck. Destiny 2: Lightfall + Annual Pass. Total War: WARHAMMER III. «Человек-паук». Cult of the Lamb. Total War: WARHAMMER III — Champions of Chaos. F1 Manager 2022. Sekiro: Shadows Die Twice — GOTY Edition. Hogwarts Legacy. NARAKA: BLADEPOINT.