Режиссёр Джон Карпентер не оценил Red Dead Redemption, потому что не смог оседлать лошадь
Поделиться
Известный американский режиссёр, сценарист и продюсер Джон Карпентер пообщался с журналистом издания The New Yorker. В разговоре были затронуты игры, фильмы и другие темы.
Карпентер рассказал, что увлекается видеоиграми. Ему нравятся как старые проекты, так и современные. Свой геймерский путь он начал в 1992 году с игры Sonic the Hedgehog. Карпентер и до сих пор активно играет.
Я играю как во что-то старое, так и в новое. Прямо сейчас я играю Fallout 76, она мне нравится. Она весёлая, в постапокалиптическом мире. Запуск игры был проблемным, но она мне сейчас нравится. Есть и ещё одна невероятная игра, Horizon Forbidden West.
Карпентер также рассказал, что пробовал играть Red Dead Redemption, однако ему не очень понравилось, поскольку режиссёр не смог справиться с управлением — оно показалось ему слишком сложным.
Я довольно хорош после всех лет, что я играл. Но с Red Dead Redemption я был правда ужасен. Управление не было интуитивно понятным, по крайней мере, для меня. Но я думаю, что все остальные хорошо провели время.
Наибольшую известность Карпентер получил за постановку оригинального «Хэллоуина», хоррора «Нечто» и многих других картин.
Комментарии
- 29 августа 2022
-
12:44
-
12:25
-
11:33
-
11:14
-
11:02
-
10:11
-
09:44
-
09:23
- 28 августа 2022
-
18:47
-
18:46
-
17:35
-
16:35
-
16:05
-
15:10
-
14:29
-
14:06
-
02:15
-
01:49
-
01:08
-
00:04
- 27 августа 2022
-
23:51
-
22:37
-
18:34
-
18:32
-
17:57
-
17:12
-
15:55
-
15:07
-
14:09
-
13:28
-
12:58
- 26 августа 2022
-
21:05
-
20:03
-
19:22
-
18:48
Партнерский контент