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Режиссёр Джон Карпентер не оценил Red Dead Redemption, потому что не смог оседлать лошадь

Режиссёр Джон Карпентер не оценил Red Dead Redemption, потому что не смог оседлать лошадь
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Известный американский режиссёр, сценарист и продюсер Джон Карпентер пообщался с журналистом издания The New Yorker. В разговоре были затронуты игры, фильмы и другие темы.

Карпентер рассказал, что увлекается видеоиграми. Ему нравятся как старые проекты, так и современные. Свой геймерский путь он начал в 1992 году с игры Sonic the Hedgehog. Карпентер и до сих пор активно играет.

Я играю как во что-то старое, так и в новое. Прямо сейчас я играю Fallout 76, она мне нравится. Она весёлая, в постапокалиптическом мире. Запуск игры был проблемным, но она мне сейчас нравится. Есть и ещё одна невероятная игра, Horizon Forbidden West.

Карпентер также рассказал, что пробовал играть Red Dead Redemption, однако ему не очень понравилось, поскольку режиссёр не смог справиться с управлением — оно показалось ему слишком сложным.

Я довольно хорош после всех лет, что я играл. Но с Red Dead Redemption я был правда ужасен. Управление не было интуитивно понятным, по крайней мере, для меня. Но я думаю, что все остальные хорошо провели время.

Наибольшую известность Карпентер получил за постановку оригинального «Хэллоуина», хоррора «Нечто» и многих других картин.

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