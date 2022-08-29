PGL проведёт квалификации и групповой этап The International 2022 по Dota 2 — подробности

Киберспортивная компания PGL объявила, что станет организатором трёх этапов чемпионата мира The International 2022 по Dota 2. Студия проведёт региональные отборочные соревнования, квалификацию последнего шанса и групповой турнир TI11.
Фото: PGL
С 3 по 17 сентября состоятся квалификации на главный ивент года по Dota 2. По одной сильнейшей команде из шести регионов попадут в групповой этап TI11, ещё по две отправятся в межрегиональный отборочный турнир. Он пройдёт с 8 по 12 октября в Сингапуре — в результате определятся два последних участника чемпионата мира.
Групповую стадию с участием 20 лучших команд также проведёт PGL: матчи пройдут с 15 по 18 октября. Информации о плей-офф The International 11 студия не даёт — судя по всему, слухи подтвердились и организацию главных матчей турнира доверили другой компании.
Чемпионат мира The International 2022 по Dota 2 пройдёт с 15 по 30 октября в Сингапуре.
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