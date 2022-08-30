«Это ошибка». Новые главы WB — о выпуске «Лиги справедливости Зака Снайдера»

Издание Variety выпустило объёмный материал, посвящённый Warner Bros. Discovery и её новому боссу Дэвиду Заславу. Пожалуй, самый интересный пункт посвящён «Лиге справедливости Зака Снайдера» — 4-часовому фильму, который режиссёр смонтировал собственноручно после массовых требований от фанатов в соцсетях.
По словам источников внутри компании, новое руководство предпочло бы не выпускать фильм в Сеть. Как считают топ-менеджеры, решение смонтировать новую «Лигу справедливости» лишь подлило масла в пламя негодования фанатов, направленное на руководство студии. Вместо этого нужно было создавать любимые фанатами серии, а не потакать каждому их желанию. Судя по всему, студия опасается, что зрители продолжат манипулировать компанией с помощью массовых негативных реакций в соцсетях.
На момент публикации заметки Warner Bros. Discovery не прокомментировала статью Variety.
- 30 августа 2022
-
14:19
-
14:11
-
13:45
-
13:41
-
13:14
-
13:01
-
12:37
-
12:11
-
11:23
-
10:43
-
10:18
-
09:53
-
09:26
- 29 августа 2022
-
22:02
-
19:56
-
19:44
-
19:25
-
19:24
-
19:21
-
19:12
-
18:58
-
18:31
-
18:22
-
17:54
-
17:28
-
16:59
-
16:35
-
15:59
-
15:55
-
15:54
-
15:26
-
15:05
-
14:58
-
14:25
-
14:06