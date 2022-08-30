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«Это ошибка». Новые главы WB — о выпуске «Лиги справедливости Зака Снайдера»

«Это ошибка». Новые главы WB — о выпуске «Лиги справедливости Зака Снайдера»
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Издание Variety выпустило объёмный материал, посвящённый Warner Bros. Discovery и её новому боссу Дэвиду Заславу. Пожалуй, самый интересный пункт посвящён «Лиге справедливости Зака Снайдера» — 4-часовому фильму, который режиссёр смонтировал собственноручно после массовых требований от фанатов в соцсетях.

По словам источников внутри компании, новое руководство предпочло бы не выпускать фильм в Сеть. Как считают топ-менеджеры, решение смонтировать новую «Лигу справедливости» лишь подлило масла в пламя негодования фанатов, направленное на руководство студии. Вместо этого нужно было создавать любимые фанатами серии, а не потакать каждому их желанию. Судя по всему, студия опасается, что зрители продолжат манипулировать компанией с помощью массовых негативных реакций в соцсетях.

На момент публикации заметки Warner Bros. Discovery не прокомментировала статью Variety.

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