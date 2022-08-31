Первый трейлер Winnie the Pooh: Blood and Honey — фильма ужасов про Винни-Пуха

Создатели инди-фильма Winnie the Pooh: Blood and Honey («Винни-Пух: Кровь и Мёд») выпустили первый трейлер хоррора. На нём можно увидеть завязку картины: повзрослевшему Кристоферу Робину больше не нужен Винни, из-за чего последний впадает в ярость и начинает убивать всё живое вместе с Пятачком. Судя по ролику, нас ждёт типичный хоррор-слэшер в духе «Пятницы 13-е».

Режиссёром будущего фильма выступит британский дебютант Рис Фрейк-Уотерфилд. Главные роли исполнят начинающие актёры: Эмбер Дойг-Торн, Мария Тейлор и Дэниэл Скотт. Даты выхода у ленты до сих пор нет.

Выход жестокого хоррора с любимыми героями детства стал возможен из-за того, что в 2021 году права на «Винни-Пуха» перестали принадлежать кому-то одному. Это значит, что теперь любой желающий может снять свою историю про культового медведя и его друзей.