Team Spirit с трудом переиграла Endpoint на ESL Pro League S16 по CS:GO
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Российский состав Team Spirit по CS:GO одержал первую победу в рамках турнира ESL Pro League Season 16 и поднялся на промежуточную четвёртую строчку в группе А.
Матч Spirit с Endpoint из Великобритании закончился со счётом 2:1, при этом последняя карта затянулась на две серии овертаймов и более чем на полтора часа по времени (16:3, 17:19, 22:18).
CS:GO ESL Pro League - Season 16. Группа A. 1-й тур
01 сентября 2022, четверг. 13:30 МСК
Team Spirit
Окончен
2 : 1
Endpoint
Следующий матч российская команда проведёт завтра, 2 сентября. Соперником станет коллектив Ninjas in Pyjamas.
ESL Pro League Season 16 по CS:GO с призовым фондом $ 835 тыс. проходит с 31 августа по 2 ноября на Мальте. По итогам групповой стадии сильнейшая команда проходит напрямую в четвертьфинал, ещё две — в 1/8 финала, а три неудачника покидают турнир.
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