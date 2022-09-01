Team Spirit с трудом переиграла Endpoint на ESL Pro League S16 по CS:GO

Российский состав Team Spirit по CS:GO одержал первую победу в рамках турнира ESL Pro League Season 16 и поднялся на промежуточную четвёртую строчку в группе А.

Матч Spirit с Endpoint из Великобритании закончился со счётом 2:1, при этом последняя карта затянулась на две серии овертаймов и более чем на полтора часа по времени (16:3, 17:19, 22:18).

Следующий матч российская команда проведёт завтра, 2 сентября. Соперником станет коллектив Ninjas in Pyjamas.

ESL Pro League Season 16 по CS:GO с призовым фондом $ 835 тыс. проходит с 31 августа по 2 ноября на Мальте. По итогам групповой стадии сильнейшая команда проходит напрямую в четвертьфинал, ещё две — в 1/8 финала, а три неудачника покидают турнир.