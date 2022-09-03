Microsoft гарантировала выход Call of Duty на PlayStation только на «несколько лет»

Ещё в январе глава Xbox Фил Спенсер лично пообещал главе PlayStation Джиму Райану, что Call of Duty гарантированно будет выходить на Playstation «ещё несколько лет» после окончания контракта с Activision.

В январе мы предоставили Sony подписанное соглашение, гарантирующее выход Call of Duty на PlayStation ещё как минимум на несколько лет после истечения текущего контракта. Это предложение выходит далеко за рамки типичных соглашений в игровой индустрии.

Это частично идёт вразрез с публичными заявлениями самой Microsoft, которая рассказывала о планах не делать Call of Duty эксклюзивом Xbox — поскольку это попросту невыгодно. Однако «ещё несколько лет» из изначальных слов Спенсера можно считать совсем по-разному.

Мы собираемся следовать всем уже существующим соглашениям и после приобретения Activision Blizzard. Мы хотим оставить Call of Duty на PlayStation. Sony — важная часть нашей индустрии, и мы очень дорожим нашими отношениями.

Покупка Bethesda в своё время тоже была не ради эксклюзивов, но Starfield и The Elder Scrolls 6 уже не планируют выпускать на PlayStation.

В январе Microsoft объявила о покупке Activision Blizzard за рекордные $ 68,7 млрд. Если все регуляторы одобрят сделку, то поглощение завершится в 2023 году.