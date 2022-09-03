Amazon не даёт оценивать «Властелина колец: Кольца власти» из-за недовольства зрителей

Первые два эпизода «Властелина колец: Кольца власти» получили разгромные оценки от ряда зрителей. На следующий день после премьеры шоу и ревью-бомбинга на Rotten Tomatoes, где рейтинг сериала еле достиг 37%, Amazon закрыла возможность оставлять отзывы о сериале на платформе Amazon Prime.

Компания приостановила возможность выставлять пользовательские оценки на 72 часа — за это время кураторы платформы хотят отсеять троллей и неадекватных пользователей. По словам журналистов THR, систему блокировки ввели ещё в августе. Её впервые опробовали на шоу «Их собственная лига».

Согласно источникам THR, с помощью заморозки пользовательского рейтинга компания борется с неадекватным ревью-бомбингом. При этом рейтинг на IMDb, который принадлежит Amazon, замораживать не стали.

Пользователи Metacritic тоже разгромили «Властелина колец: Кольца власти». Сейчас средняя пользовательская оценка шоу на сайте составляет 2,3 балла из 10.