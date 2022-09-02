Зрители разгромили сериал «Властелин колец: Кольца власти»

«Властелин колец: Кольца власти» — самый дорогой сериал в истории. Amazon купила права на экранизацию за $ 250 млн, а производство первого сезона обошлось в $ 468 млн. Несмотря на вложенные средства и старания авторов, первые две серии шоу зрители оценили крайне низко. А пользователи сайта Metacritic открыто разгромили начало истории.

Некоторые пользователи посчитали, что сюжет подаётся не в стиле Джона Р.Р. Толкина, а так, словно авторы ненавидят творчество писателя.

Это шоу настолько плохое, что я чувствую, что должен извиниться перед всеми поклонниками Толкина за то, что когда-либо сомневался в них. Фанаты Толкина, я искренне извиняюсь, ваши опасения были более чем обоснованы. Не думаю, что зрителям хватит выпивки всего мира, чтобы навсегда забыть это интерсексуально-феминистское высказывание, которое авторы и подкупные критики называют «данью уважения Толкину». Всем, кто всё ещё хочет увидеть это, я говорю: удачи.

Первые две серии «Властелина колец: Кольца власти» получили 71 балл из 100 от критиков и 2,5 из 10 от зрителей.

Зрители критикуют шоу за то, что цвет кожи и внешний вид многих героев не соответствует тому, как автор описывал их в своих книгах. Им также не нравится, как шоураннеры навязывают современную политическую и культурную повестку.

Самая неудачная адаптация, которую я когда-либо видел. Создаётся впечатление, что создатели сериала намеренно «подорвали» работу Толкина, чтобы навязать зрителям сегодняшнюю повестку. Я просто хочу, чтобы мы могли наслаждаться развлекательными медиапродуктами без всей этой ерунды, особенно когда работа авторов заключается в адаптации произведений великих писателей. Позор тебе, Amazon.

Недавно стало известно, что сын владельца Amazon Джеффа Безоса попросил своего отца «не облажаться» с новым «Властелином колец». Сериал стартовал на Amazon сегодня, 2 сентября.