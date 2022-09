Бесплатные игры PS Plus за сентябрь уже можно забрать

С сегодняшнего дня подписчики PS Plus Essential могут бесплатно добавить в свою библиотеку три игры: Need for Speed Heat, Toem и Granblue Fantasy: Versus. Забрать проекты можно до 3 октября.

Ранее у пользователей из России были проблемы с добавлением игр в свою библиотеку. Согласно нашей проверке, сейчас все три игры спокойно можно забрать, никаких ограничений на это нет.

Новость по теме В сентябре по PS Plus раздадут аж 20 бесплатных игр

Need for Speed Heat (PS4)

Оценки критиков — 74 балла. Оценка пользователей Metacritic — 6,5 балла.



Need for Speed Heat вышла в 2019 году и стала 24-й игрой во франшизе. Гонка получила в основном смешанные отзывы как от критиков, так и от геймеров. Проект ругали за вторичность, плохую физику автомобилей и обильное количество багов. Несмотря на это, у Heat есть и фанаты.

Toem (PS5)

Оценки критиков — 80 баллов. Оценка пользователей Metacritic — 6,5 балла.



Toem — это стильная адвенчура, выпущенная шведской студией Something We Made и получившая награду BAFTA за лучший дебют в 2022 году. В тайтле необходимо фотографировать окружающий персонажа мир и знакомиться с различными персонажами. Фишка игры — её необычный визуальный стиль.

Granblue Fantasy: Versus (PS4)

Оценки критиков — 78 баллов. Оценка пользователей Metacritic — 6,5 балла.



Этот яркий и стильный файтинг с большим количеством персонажей вышел в 2020 году и собрал смешанные отзывы от журналистов и простых игроков.