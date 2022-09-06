Похоже, Sony начинает работу над PlayStation 6

Издание Bloomberg сообщило о том, что архитектор PS5 и PS4, а также вице-президент Sony Interactive Entertainment Масаясу Ито покидает компанию.
Ито работает в Sony с 1986 года, а с консолями стал работать в 2000 году. Помимо работы над PS4 и PS5, Ито помогал запускать PS VR, а также оказал значительное влияние на PS4 Pro. Причина ухода Ито из Sony — возраст. Разработчику 60 лет, с 1 октября он уйдёт на пенсию.
На должности его заменит Лин Тао, который теперь будет отвечать за все будущие поколения PlayStation. Сам Ито не раз отмечал, что он сам и его команда довольны тем, как построена архитектура консолей Sony.
Наша команда ценит хорошо продуманную, красиво спроектированную архитектуру. Внутренняя структура консоли выглядит красиво и аккуратно.
Примечательно, что уход Ито может означать старт планирования следующего поколения PlayStation уже с новым руководителем в лице Лина Тао. Иными словами, работа над PlayStation 6 может вот-вот начаться.
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