Никем не замеченная новинка Ubisoft сначала была новой Far Cry

Неделю назад Ubisoft втихую выпустила мобильную королевскую битву Wild Arena Survivors. Ролик собрал скромные 27 тыс. просмотров за неделю и не привлёк никакого внимания, как и сама игра, однако многие заметили параллели с серией Far Cry.
Как оказалось, не случайно. Изначально игру делали под рабочим названием Far Cry: Wild Call и, как не сложно догадаться, она действительно была частью известной франшизы. Об этом сообщает издание Mobilegamer.biz.
Какое-то время назад игру решили выпустить в некоторых странах без упоминания Far Cry, заметив интерес аудитории без привязки к бренду. Затея провалилась — игру вообще никто не заметил. Однако теперь Ubisoft решила хоть как-то отбить деньги на разработку, выпустив игру во всём мире.
Зная Ubisoft, предположу, что издатель потратил на эту игру куда больше денег, чем должен был.
Публично Ubisoft не говорит об игре: в социальных сетях её не упоминают. Не исключено, что какое-то внимание проекту уделят 10 сентября на Ubisoft Forward, но, учитывая нулевой интерес аудитории, это маловероятно.
- 8 сентября 2022
-
09:22
-
01:51
-
01:14
-
00:47
- 7 сентября 2022
-
23:59
-
22:26
-
22:23
-
22:11
-
22:02
-
21:39
-
21:07
-
20:14
-
19:41
-
19:26
-
18:46
-
18:30
-
18:18
-
18:09
-
17:24
-
17:16
-
16:44
-
16:13
-
15:54
-
15:40
-
15:03
-
14:56
-
14:38
-
14:32
-
13:49
-
13:38
-
13:22
-
13:04
-
12:23
-
12:18
-
11:41