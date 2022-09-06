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Никем не замеченная новинка Ubisoft сначала была новой Far Cry

Никем не замеченная новинка Ubisoft сначала была новой Far Cry
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Неделю назад Ubisoft втихую выпустила мобильную королевскую битву Wild Arena Survivors. Ролик собрал скромные 27 тыс. просмотров за неделю и не привлёк никакого внимания, как и сама игра, однако многие заметили параллели с серией Far Cry.

Как оказалось, не случайно. Изначально игру делали под рабочим названием Far Cry: Wild Call и, как не сложно догадаться, она действительно была частью известной франшизы. Об этом сообщает издание Mobilegamer.biz.

Какое-то время назад игру решили выпустить в некоторых странах без упоминания Far Cry, заметив интерес аудитории без привязки к бренду. Затея провалилась — игру вообще никто не заметил. Однако теперь Ubisoft решила хоть как-то отбить деньги на разработку, выпустив игру во всём мире.

Зная Ubisoft, предположу, что издатель потратил на эту игру куда больше денег, чем должен был.

Публично Ubisoft не говорит об игре: в социальных сетях её не упоминают. Не исключено, что какое-то внимание проекту уделят 10 сентября на Ubisoft Forward, но, учитывая нулевой интерес аудитории, это маловероятно.

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