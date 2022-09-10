Презентация Ubisoft Forward: где смотреть и чего ждать

Сегодня, 10 сентября, в 22:00 мск Ubisoft проведёт свою презентацию Forward. Мы будем вести прямую текстовую трансляцию мероприятия.

Ожидается показ яркой тактики Mario + Rabbids Sparks of Hope и экшена про битвы на кораблях Skull and Bones. Организаторы также обещают подробнее рассказать о новых Assassin’s Creed и подробнее «раскрыть будущее франшизы». По слухам, издатель планирует официально анонсировать и показать пять игр серии.

Скорее всего, точно продемонстрируют и объявят дату релиза Assassin's Creed Mirage, которая должна вернуть серию к истокам. Но ожидаются и сюрпризы, потому что в этом году франшиза Assassin’s Creed отмечает 15-летие.

Помимо YouTube, презентацию будут транслировать на Twitch и на сайте издателя.