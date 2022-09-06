Источник: в субботу покажут пять новых Assassin's Creed

Ubisoft намерена представить пять (!!!) новых частей Assassin's Creed в честь 15-летия франшизы. Все игры должны анонсировать уже в субботу на мероприятии Ubisoft Forward.
Основной станет Assassin's Creed Mirage — игру уже формально представили, но на мероприятии фанатам наконец-то покажут экшен в действии. Именно «Миражу» уделят основное внимание. Игра должна вернуть серию к истокам — большой город, толпы людей, ставка на скрытность.
Ещё представят две игры в рамках Assassin’s Creed Infinity:
- Project Red — экшен про самурая в Японии. Видимо, делает Ubisoft Quebec (AC Odyssey).
- Project Hexe — экшен про Европу XVI века во время охоты на ведьм. Делает Ubisoft Montreal.
Вдобавок в разработке новая мобильная Assassin's Creed под рабочим названием Project Jade — она развернётся в Китае. Ещё Ubisoft готовит финальное дополнение для Assassin's Creed Valhalla и готовит показ Project Nexus — VR-экшена для шлемов Oculus Quest.
Сама Ubisoft очень активно поднимает ажиотаж именно по Assassin's Creed в преддверии грядущего 10 сентябряшоу:
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