Источник: в субботу покажут пять новых Assassin's Creed

Ubisoft намерена представить пять (!!!) новых частей Assassin's Creed в честь 15-летия франшизы. Все игры должны анонсировать уже в субботу на мероприятии Ubisoft Forward.

Основной станет Assassin's Creed Mirage — игру уже формально представили, но на мероприятии фанатам наконец-то покажут экшен в действии. Именно «Миражу» уделят основное внимание. Игра должна вернуть серию к истокам — большой город, толпы людей, ставка на скрытность.

Ещё представят две игры в рамках Assassin’s Creed Infinity:

Project Red — экшен про самурая в Японии. Видимо, делает Ubisoft Quebec (AC Odyssey).

— экшен про самурая в Японии. Видимо, делает Ubisoft Quebec (AC Odyssey). Project Hexe — экшен про Европу XVI века во время охоты на ведьм. Делает Ubisoft Montreal.

Вдобавок в разработке новая мобильная Assassin's Creed под рабочим названием Project Jade — она развернётся в Китае. Ещё Ubisoft готовит финальное дополнение для Assassin's Creed Valhalla и готовит показ Project Nexus — VR-экшена для шлемов Oculus Quest.

Сама Ubisoft очень активно поднимает ажиотаж именно по Assassin's Creed в преддверии грядущего 10 сентябряшоу: