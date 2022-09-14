Judgment и Lost Judgment уже вышли в Steam, но не в России

Детективные боевики Judgment и Lost Judgment вышли в Steam. Обе игры недоступны для покупки на территории России. Первая часть на площадке Valve в США стоит $ 40, а сиквел — $ 60.
Judgment и Lost Judgment — игры от авторов серии Yakuza. Первая вышла в Европе в 2019 году на консоли PS4, в 2021-м ремастер детективного боевика добрался до PS5 и Xbox Series. Премьера второй состоялась в прошлом году на PS4, PS5, Xbox Series и Xbox One.
В центре сюжета дилогии — частный сыщик Такаюки Ягами. В обеих играх, в отличие от Yakuza, упор сделан на расследовании и допросе свидетелей, при этом боевая система перекочевала из цикла про японскую мафию. История Judgment и Lost Judgment разворачивается там же, где и история Кадзумы Кирю — в вымышленном районе Токио Камуротё.
Сегодня также анонсировали восьмую часть Yakuza — Like a Dragon 8. В этой игре два протагониста — 0-6 частей Кадзума Кирю и ведущий персонаж Yakuza 7 Ичибан Касуга. Релиз запланирован на 2024 год.
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