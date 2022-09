В Call of Duty: Modern Warfare 2 некоторые модули будут работать на разных стволах

Infinity Ward незадолго до начала Call of Duty Next, которая пройдёт вечером 15 сентября, впервые показала работу оружейника в Call of Duty: Modern Warfare 2.

Глобальным нововведением стала новая система работы модулей, благодаря которой некоторые из них можно использовать на разных пушках. К примеру, условный коллиматорный прицел будет универсальным для нескольких видов оружия. И подобных модулей будет немало.

Цель — сократить боль при переходе на новое оружие, когда приходилось прокачивать всё по новой.

Прокачка выглядит примерно так

Меню оружейника

Разбор оружия

Ролик с демонстрацией оружейника 2.0

Call of Duty: Modern Warfare 2 выходит 28 октября, но уже вечером 16 сентября на PlayStation начнётся тестирование сетевой части. Сегодня же вечером мы впервые увидим онлайн.