В Call of Duty: Modern Warfare 2 некоторые модули будут работать на разных стволах
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Infinity Ward незадолго до начала Call of Duty Next, которая пройдёт вечером 15 сентября, впервые показала работу оружейника в Call of Duty: Modern Warfare 2.
Глобальным нововведением стала новая система работы модулей, благодаря которой некоторые из них можно использовать на разных пушках. К примеру, условный коллиматорный прицел будет универсальным для нескольких видов оружия. И подобных модулей будет немало.
Цель — сократить боль при переходе на новое оружие, когда приходилось прокачивать всё по новой.
Прокачка выглядит примерно так
Меню оружейника
Разбор оружия
Ролик с демонстрацией оружейника 2.0
Call of Duty: Modern Warfare 2 выходит 28 октября, но уже вечером 16 сентября на PlayStation начнётся тестирование сетевой части. Сегодня же вечером мы впервые увидим онлайн.
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