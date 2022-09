К чёрту реализм? В режиме в духе «Таркова» для Modern Warfare 2 будет 100 игроков

Вчера на стриме Call of Duty Next разработчики Modern Warfare 2 и Warzone 2.0 представили режим DMZ. Он вдохновлён Escape from Tarkov, а значит, предполагает более размеренный геймплей со ставкой на реализм и тактику.

Известный журналист Том Хендерсон сообщил, что режим DMZ будет поддерживать до 100 человек. Он ссылается на издание The Washington Post. Хендерсон пошутил, что таким образом вряд ли получится создать действительно тактический и напряжённый геймплей, как в «Таркове».

DMZ будет происходить на карте Warzone 2.0 — Аль-Мазре. Это самая большая карта в истории Call of Duty. Разработчики хотели удивить игроков и подарить им новый опыт.

В самом DMZ необходимо извлекать добычу на карте. Помимо вражеских команд с реальными игроками, также можно будет встретить и ботов.

Warzone 2.0 выйдет вместе с режимом DMZ уже 16 ноября. Королевская битва будет бесплатной на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК. Сюжетная кампания Modern Warfare 2 станет доступна 20 октября, тогда как кооператив и мультиплеер — 28-го числа.