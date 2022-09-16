Стартовала бета Call of Duty: Modern Warfare 2 на PS4 и PS5
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Обладатели предзаказов Call of Duty: Modern Warfare 2 на PlayStation уже могут начать играть в долгожданную бету. Тестирование будет разделено на четыре этапа и продлится аж до 26 сентября.
Расписание тестирования Modern Warfare 2
- 16–17 сентября — для предзаказавших игру на PS4 и PS5.
- 18–20 сентября — для всех владельцев PS4 и PS5.
- 22–23 сентября — для предзаказавших на Xbox, ПК и для всех на PlayStation.
- 24–26 сентября — для абсолютно всех игроков на ПК, Xbox и PlayStation.
Во время беты пользователи смогут разблокировать до 10 наград, которые затем можно будет использовать в полной версии игры.
Call of Duty: Modern Warfare 2 выходит 28 октября, предзаказавшие получат доступ к сюжетной кампании на восемь дней раньше — 20-го числа.
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