Стартовала бета Call of Duty: Modern Warfare 2 на PS4 и PS5

Обладатели предзаказов Call of Duty: Modern Warfare 2 на PlayStation уже могут начать играть в долгожданную бету. Тестирование будет разделено на четыре этапа и продлится аж до 26 сентября.

Расписание тестирования Modern Warfare 2

16–17 сентября — для предзаказавших игру на PS4 и PS5.

18–20 сентября — для всех владельцев PS4 и PS5.

22–23 сентября — для предзаказавших на Xbox, ПК и для всех на PlayStation.

24–26 сентября — для абсолютно всех игроков на ПК, Xbox и PlayStation.

Во время беты пользователи смогут разблокировать до 10 наград, которые затем можно будет использовать в полной версии игры.

Call of Duty: Modern Warfare 2 выходит 28 октября, предзаказавшие получат доступ к сюжетной кампании на восемь дней раньше — 20-го числа.