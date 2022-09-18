Онлайн Cyberpunk 2077 продолжает расти в Steam
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После выхода аниме-сериала Cyberpunk: Edgerunners 13 сентября онлайн Cyberpunk 2077 в Steam достиг отметки 68 тыс. одновременно играющих игроков. Это случилось 16 сентября. На рост популярности игры также повлиял патч версии 1.6, который CD Projekt RED выпустила 6-го числа.
На момент написания этой новости в Cyberpunk 2077 одновременно играют более 76 тыс. пользователей.
На рост популярности Cyberpunk 2077 также повлияли анонс сюжетного дополнения Phantom Liberty и 50-процентная скидка на игру на площадке Valve.
Аниме-сериал Cyberpunk: Edgerunners очень понравился зрителям. На «Кинопоиске» у шоу 8,1 балла из 10 на основе 394 оценок. Один из рецензентов отметил, что проект действительно получился качественным и достойным внимания.
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