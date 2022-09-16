Cyberpunk 2077 вернулась в топ самых популярных одиночных игр в Steam

Прошлая неделя стала очень важной для Cyberpunk 2077. 6 сентября CD Projekt RED выпустила патч версии 1.6, а через неделю состоялся выход аниме Cyberpunk: Edgerunners. Всё это привело к тому, что в ролевой экшен потихоньку начали возвращаться игроки, достигнув пиковой отметки в 36,8 тыс. одновременных пользователей Steam, хотя ещё в августе онлайн не превышал 18 тыс.

График игроков в Steam

Таким образом, Cyberpunk 2077 вновь вошла в топ самых популярных одиночных игр в Steam, уступая лишь Football Manager 2022 и Total War: Warhammer 3. Судя по всему, успешное аниме и относительно крупный апдейт заставил пользователей вернуться в Найт-сити. Вполне возможно, уже на этих выходных результат будет ещё выше.

Высокие показатели онлайна в Steam ролевой экшен демонстрировал в феврале 2022 года — сразу после выхода крупного патча 1.5. Тогда в Cyberpunk 2077 находились около 60 тыс. человек. Этот результат проект наверняка сможет побить после выхода единственного дополнения под названием Phantom Liberty, релиз которого запланирован на 2023 год.