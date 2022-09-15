Вид от третьего лица, новые гаджеты и режимы — трейлер мультиплеера Call of Duty: MW2

Activision презентовала дебютный трейлер Call of Duty: Modern Warfare 2. В ролике показали новые гаджеты — мину, которая подрывает врага этажом выше, а также незаметную камеру наблюдения. Ещё в видео впервые продемонстрировали вид от третьего лица — игрок будет управлять героем и видеть его со стороны, при этом во время прицела с мушки обзор будет «переезжать» в вид из глаз. Также стало известно о режиме, где нужно будет спасать и сопровождать заложников.
Экшен в трейлере сопровождает немного изменённая песня Bullet With Butterfly Wings культовой группы The Smashing Pumpkins.
Call of Duty: Modern Warfare 2 выходит 28 октября. Владельцы предзаказов получат доступ к сюжетной кампании 20-го числа. Совсем скоро стартует открытая бета шутера, предзагрузка уже началась.
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