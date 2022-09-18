Исходный код GTA 5 пытались купить за 6 млн рублей. Человека обманули на деньги

Драма вокруг слива GTA 6 продолжается. Хакер уже публично заявил, что у него есть доступ к исходному коду GTA 5 и он не исключает возможность его продажи — но сумма «начнётся от 100 тыс. долларов».

В итоге кто-то действительно решил попытать удачу и якобы заплатил через криптовалюту 6 млн рублей. Но его обманули — некто прикинулся хакером, что украл данные Rockstar, и предоставил свои данные. Сделку провернули, а желающий доступ к исходному коду GTA 5 оказался обманут.

Вот что о ситуации думает инсайдер Том Хендерсон:

Сам факт, что кто-то действительно готов отдать 6 млн рублей таким образом… просто пугает. Похоже, эта ситуация будет продолжаться ещё долго.

Созданием GTA 6 сейчас занимается вся Rockstar. Сложно даже предположить, как эта ситуация повлияет на производство.