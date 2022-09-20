Джеймс Кэмерон и сам не уверен в успехе «Аватара 2»
Поделиться
Уже в этом декабре состоится премьера «Аватара: Путь воды» — долгожданного продолжения самого кассового фильма всех времён. Сиквел выйдет спустя 13 лет после релиза оригинала, и Джеймс Кэмерон наверняка надеется на успешность проекта. Но, судя по всему, он и сам не уверен, что «Аватар 2» по-настоящему выстрелит.
Я был немного обеспокоен тем, что слишком долго тянул верёвку в быстро меняющемся современном мире. Но это было до тех пор, пока мы не выпустили тизер, который набрал 148 миллионов просмотров всего за сутки. Судя по всему, у зрителей сработал крайне редко встречающийся фактор: «Вау, мы давно этого не видели, но я помню, насколько крутым был оригинал».
Сыграет ли это в нашу пользу? Я сам не знаю. Посмотрим.
Кэмерон также не уверен в том, что вторая часть «Аватара» выстрелила бы, сними он продолжение спустя несколько лет после первого фильма. По его мнению, в Голливуде нельзя быть уверенным ни в чём.
Премьера фильма «Аватар: Путь воды» состоится 16 декабря. До российских кинотеатров лента, судя по всему, официально так и не доберётся.
Комментарии
- 20 сентября 2022
-
17:03
-
17:00
-
16:56
-
16:52
-
16:25
-
15:59
-
15:59
-
15:15
-
15:06
-
14:49
-
14:45
-
14:25
-
14:10
-
14:01
-
13:33
-
13:30
-
13:02
-
12:57
-
12:33
-
12:27
-
11:33
-
10:52
-
10:22
-
09:48
-
09:23
- 19 сентября 2022
-
23:49
-
20:25
-
20:02
-
19:34
-
18:55
-
18:55
-
18:33
-
18:01
-
17:34
-
17:13
Партнерский контент