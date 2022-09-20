Джеймс Кэмерон и сам не уверен в успехе «Аватара 2»

Уже в этом декабре состоится премьера «Аватара: Путь воды» — долгожданного продолжения самого кассового фильма всех времён. Сиквел выйдет спустя 13 лет после релиза оригинала, и Джеймс Кэмерон наверняка надеется на успешность проекта. Но, судя по всему, он и сам не уверен, что «Аватар 2» по-настоящему выстрелит.

Я был немного обеспокоен тем, что слишком долго тянул верёвку в быстро меняющемся современном мире. Но это было до тех пор, пока мы не выпустили тизер, который набрал 148 миллионов просмотров всего за сутки. Судя по всему, у зрителей сработал крайне редко встречающийся фактор: «Вау, мы давно этого не видели, но я помню, насколько крутым был оригинал».



Сыграет ли это в нашу пользу? Я сам не знаю. Посмотрим.

Кэмерон также не уверен в том, что вторая часть «Аватара» выстрелила бы, сними он продолжение спустя несколько лет после первого фильма. По его мнению, в Голливуде нельзя быть уверенным ни в чём.

Премьера фильма «Аватар: Путь воды» состоится 16 декабря. До российских кинотеатров лента, судя по всему, официально так и не доберётся.