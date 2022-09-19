«Я решаю, что попадёт в фильм». Джеймс Кэмерон — о требованиях продюсеров урезать «Аватар»
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В интервью изданию The New York Times режиссёр «Титаника» Джеймс Кэмерон рассказал о забавном случае во время съёмок «Аватара». Топ-менеджеры студии 20th Century Fox пытались убедить его в том, что фильм нужно сократить и вырезать из картины некоторые эпизоды, включая сцены с полётами. Однако именитый постановщик отстоял своё видение, применив довольно мощный аргумент — он снял «Титаник», собравший в мировом прокате $ 2 млрд.
Студия посчитала, что фильм должен быть короче и что в нём слишком много сцен с полётами. В итоге именно эти моменты больше всего и полюбили зрители.
И это было тем местом, где я провёл линию на песке и сказал продюсерам: «Знаете что? Я снял «Титаник». Это здание, в котором мы сейчас встречаемся, этот новый комплекс за $ 500 млн? «Титаник» заплатил за него, так что я решаю, что попадёт в фильм.
Кэмерон отметил, что после премьеры фильма продюсеры поблагодарили режиссёра за то, что тот остался на своём. В конечном итоге фильм стал самой кассовой картиной в истории, собрав в мировом прокате около $ 2,8 млрд.
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