Самым богатым стримерам резко сократят доходы на Twitch
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Президент Twitch Дэн Клэнси объявил о серьёзных изменениях на площадке. Если раньше самые популярные стримеры сайта получали 70% от выручки с подписок, то совсем скоро они начнут получать лишь 50%. Таким образом, их приравняют к обычным ведущим на Twitch.
Изменение вступит в силу уже 1 июня 2023 года. Как отметил Клэнси, эти изменения не затронут около 90% стримеров площадки. Для остальных же напомнили о недавнем повышении выручки с показов рекламы.
Как и в большинстве других крупных компаний, гендиректор Twitch объявил изменения мировой инфляцией и возросшей стоимостью на содержание серверов. Лишние 20% помогут обеспечивать бесперебойную работу сайта в период относительно рекордных показателей по просмотрам.
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