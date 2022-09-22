В озвучке игр всё чаще применяют ИИ. Но актёры считают, что людей не заменить

Главный редактор издания GLHF Кирк Маккинд опубликовал материал, в котором рассказал про озвучку искусственным интеллектом и пообщался с компанией Altered AI, которая этим и занимается.

Маккинд отметил, что в наше время всё больше и больше применяют ИИ и нейросети, упрощая работу людям. Гендиректор Altered AI считает, что полностью человека никогда не заменить.

Я никогда не верил в замену человека.

Конечно, технология озвучки игр с помощью ИИ уже существует. К примеру, её можно услышать в экшене The Ascent. Сама Altered AI уже сотрудничает и с более крупными разработчиками. Одним из партнёров компании считается студия Ninja Theory, разрабатывающая сиквел Hellblade.

У Altered AI есть целая библиотека с 20 голосами профессиональных актёров и сотнями голосов обычных людей. В итоге система с помощью этого создаёт новые голоса.

По поводу этого высказались различные актёры озвучки. Среди них: Сара Эльмалех, известная по озвучке Лиззи Кармайн в Gears 5, Роджер Кларк, озвучивший Артура Моргана из Red Dead Redemption 2, Элайас Туфексис, подаривший голос Адаму Дженсену из Deus Ex и Эшли Бёрч, озвучившая Элой в Horizon Zero Dawn и Forbidden West.

Так считает Сара Эльмалех

Когда вы нанимаете актёра, вы получаете гораздо больше, чем просто звук. Отличный диалог исходит не только из уст, он идёт в первую очередь от сердца.

А вот такого мнения Роджер Кларк — он испытывает тревогу от имитации людей

Я чувствую, что ИИ является приемлемым решением для некоторых, но я бы солгал, если бы не было некоторых опасений относительно того, как это может повлиять на актёров и их работоспособность. Я чувствую, что человечество нельзя оцифровать. Меня интересует, что может сделать ИИ, но его способность имитировать реальных людей вызывает тревогу.

Бёрч считает, что ИИ не сделает чего-то по-настоящему живого и человечного

С художественной точки зрения вы никогда не добьетесь от ИИ по-настоящему динамичной и убедительной работы. Несколько хороших звуков? Возможно. Но если вы ищете что-то человеческое, тонкое и живое, ИИ этого не сделает.

А как считаете вы, могут ли нейросети и ИИ заменить человека в озвучке игр?