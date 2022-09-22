Фанаты воссоздают карту GTA 6

После крупной утечки GTA 6 на прошлых выходных Take-Two и Rockstar активно удаляют все следы существования скриншотов и роликов в интернете. Однако фанатское сообщество Grand Theft Auto решило отправиться во все тяжкие и начало создавать наброски скриншотов в Paint и воссоздавать карту Вайс-Сити посредством других графических редакторов.
Одна из работ фанатов
По слитым скриншотам игроки также делают примерные наброски, пытаясь хотя бы приблизительно понять масштабы GTA 6 с помощью «Гугл-карт». Результатом стал набросок игрового мира, к которому пришло сообщество всего за несколько дней.
Фанатская версия возможной карты GTA 6
Конечно, все наброски и версии фанатов в итоге могут оказаться в корне неверными — прямо сейчас идёт активная разработка проекта. В конечном итоге Rockstar может отказаться от целых районов города, увеличить или уменьшить размер мира и переработать многие утёкшие механики.
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