GSC: слухи о переносе S.T.A.L.K.E.R. 2 на 2025 год — абсурдные

Последние дни активно гуляют слухи о проблемах разработки S.T.A.L.K.E.R. 2 — будто бы за последние годы большая часть команды покинула проект, а новые сотрудники после переезда в Прагу начинают переделывать многие готовые элементы.

Из-за этого игру вновь отложили — вплоть до 2025 года. Первоисточником сведений обо всём это стал ролик iXBT games, где главный редактор Виталий Казунов рассказал, что руководитель GSC Game World Сергей Григорович не вёл документацию производства.

Из-за чего игра находится в состоянии постоянного ремонта.

Однако GSC Game World решила прокомментировать сведения, отметив их абсурдность.

Всё это неправда, и игра не была вновь отложена. Наша дата выхода — 2023 год. Её мы объявили летом на шоу Microsoft.

S.T.A.L.K.E.R. 2 создаётся для ПК и Xbox Series. Со дня релиза шутер добавят в Game Pass. Официально в России игру не будут продавать.