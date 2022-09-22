Гимн чемпионата мира по League of Legends исполнил популярный рэпер Lil Nas X

Ежегодно для церемонии открытия чемпионата мира по League of Legends разработчики из RIot Games приглашают популярных исполнителей для написания главной музыкальной темы турнира. В этот раз звездой выступил 23-летний американский рэпер Lil Nas X с треком Star Walkin'.
Пожалуй, самый известный артист в истории чемпионатов мира по «Лиге Легенд» записал трёхминутную композицию о движении к мечте. В клипе Star Walkin' можно узнать известных киберспортсменов и героев игры, которые идут к победе на Worlds.
Ранее Lil Nas X и Riot Games записали совместное видео, в котором рэпер стал «президентом League of Legends».
Ожидается, что Lil Nas X вживую исполнит гимн турнира перед первым матчем плей-офф или финалом Worlds на стадионе. Чемпионат Worlds 2022 по League of Legends стартует 29 сентября в Мексике и США.
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