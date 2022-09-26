Авторы Genshin Impact рассказали про новую героиню — Кандакию

Авторы Genshin Impact из студии miHoYo продолжают рассказывать о новых персонажах, которые появятся в будущем обновлении. Разработчики рассказали про Кандакию.

Кандакия представляет собой четырёхзвёздочную гидро-героиню, способную поглощать урон. Кандакия предпочитает использовать древковое оружие и различные навыки. Среди них: сверкающее копьё — оборона, священный обряд: обитель цапли и священный обряд: прилив трясогузки. Особое место в жизни Кандакии занимает деревня и все её уставы.

Защитница деревни Аару, наследница царя Дешрета. Её левый глаз сияет подобно янтарю.

Обновление 3.1 вместе с Сайно и Кандакией выйдет 28 сентября. Genshin Impact доступна бесплатно на PlayStation, ПК, iOS и Android.