Авторы Genshin Impact рассказали про новую героиню — Кандакию
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Авторы Genshin Impact из студии miHoYo продолжают рассказывать о новых персонажах, которые появятся в будущем обновлении. Разработчики рассказали про Кандакию.
Кандакия представляет собой четырёхзвёздочную гидро-героиню, способную поглощать урон. Кандакия предпочитает использовать древковое оружие и различные навыки. Среди них: сверкающее копьё — оборона, священный обряд: обитель цапли и священный обряд: прилив трясогузки. Особое место в жизни Кандакии занимает деревня и все её уставы.
Защитница деревни Аару, наследница царя Дешрета. Её левый глаз сияет подобно янтарю.
Обновление 3.1 вместе с Сайно и Кандакией выйдет 28 сентября. Genshin Impact доступна бесплатно на PlayStation, ПК, iOS и Android.
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