Кевин Файги не справляется. СМИ пишут о новых проблемах фильмов Marvel и «Блэйда»

Сегодня утром стало известно, что за пару месяцев до съёмок «Блэйда» проект покинул режиссёр Бассам Тарик. Причина — «изменения в производственном расписании». Как пишут репортёры, у фильма сейчас и без того масса проблем.

Вот что сообщает репортёр Джефф Снайдер из своих источников:

Исполнитель главной роли Махершала Али очень недоволен процессом производства;

Текущий сценарий фильма — 90 страниц;

Сейчас написано всего две экшен-сцены — и их называют «блеклыми».

Ключевыми в сообщении журналиста считаются слова о том, что Кевин Файги попросту не справляется с текущими масштабами производства киновселенной Marvel. Внимания продюсера попросту не хватает на все проекты, из-за чего возникает много проблем.

Съёмки «Блэйда» должны стартовать в ноябре, а премьера ожидается 3 ноября 2023 года. Однако, с учётом новых слухов, фильм легко могут отложить.