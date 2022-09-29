Источник: Ubisoft не ждёт, что пиратская Skull and Bones станет хитом

Вчера Ubisoft отложила релиз пиратского экшена Skull and Bones. Игра должна была выйти 8 ноября, но теперь её стоит ждать лишь к марту 2023 года. Как отметили разработчики, им нужно больше времени, чтобы придать проекту более лучший вид.

По информации источников журналиста Стивена Тотило, сама Ubisoft не ждёт, что Skull and Bones станет хитом. Более того, в компании от игры довольно низкие ожидания. С чем это связано, неизвестно.

Источник недавно рассказал мне, что ожидания разработчиков от Skull and Bones были низкими. И к тому же мы видели, как слишком ранний запуск онлайн-сервиса навредил Halo Infinite.

Решение Ubisoft о переносе релиза игры Тотило назвал хорошим, поскольку у команды появится больше времени, чтобы довести проект до ума.