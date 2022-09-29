Valve пригласила комика Дмитрия Коваля освещать The International по Dota 2
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Известный российский стендапер Дмитрий Коваль вошёл в состав официальной русскоязычной студии освещения The International 2022 по Dota 2. Об этом стало известно после сегодняшнего обновления игры — в клиенте появилась его карточка и голосовая фраза «Это. Просто… Замечательно».
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Пока неизвестно, на какой позиции комик будет работать во время матчей турнира. Возможно, он вместе с Дмитрием NotInMyHouse Крупновым будет вести развлекательное шоу «Поздняя катка» после каждого игрового дня The International — в прошлом году эту роль выполнял знаток клуба «Что? Где? Когда?» Борис Белозёров.
Дмитрий Коваль — юморист, прославившийся благодаря выступлениям в жанре стендап и работе в проекте Stand-Up Club № 1.
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