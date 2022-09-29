45 человек будут освещать The International на русском. В Dota 2 добавили их наклейки

Разработчики Dota 2 обновили внутриигровой боевой пропуск, посвящённый турниру The International 2022. В разделе наклеек появились стикеры с работниками студий освещения — в том числе русскоязычных ведущих, комментаторов и аналитиков.
Всего в списке 45 человек: это работники студий RuHub, FISSURE, Maincast, сообщества Fired Cast, стримеры, а также действующие и бывшие профессиональные игроки в Dota 2. Среди тех, кого пригласили в первый раз, стоит выделить стримера Дмитрия Finargot Плюснина, комментатора Степана CyberStepan Кошелева и сотрудников FISSURE, освещавших на русском региональные квалификации.
Пока неизвестно, кто из этих комментаторов и аналитиков будет работать на стадии Last Chance Qualifier, матчах группового этапа и плей-офф. Ранее сообщалось, что весь турнир, кроме матчей на вылет, будет освещать студия FISSURE удалённо.
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