Сотрудники Gambit выпустили трогательное видеопрощание с клубом. Его закрыли из-за санкций

Менеджер состава Cloud9 по CS:GO Александр Sweetypotz Щербаков выпустил на своём канале большое видео о своём бывшем клубе Gambit Esports.

Автор видео напомнил, что именно Gambit стала первой русскоязычной командой, которая смогла выиграть мэйджор — главный чемпионат по Counter-Strike. Щербаков также поблагодарил российский клуб за свою судьбу в киберспорте и добавил в видео комментарии экс-игроков Gambit Esports, а также записи с турниров и тренировок.

В марте командам Gambit Esports запретили участвовать на киберспортивных турнирах под оригинальным названием из-за связи с российским оператором МТС. После этого клуб фактически прекратил своё существование: все игроки покинули Gambit, а состав по CS:GO был продан организации Cloud9.

Российский клуб был основан в 2013 году. Помимо победы на PGL Major Krakow 2017, команда по CS:GO выиграла десятки престижных международных турниров. Состав по Valorant стал вторым на первом чемпионате мира осенью прошлого года.