В Overwatch 2 есть проблемы с регистрацией. На неё жалуются по всему миру

Blizzard обязала игроков в Overwatch 2 привязать к аккаунту номер телефона. Недавно выяснилось, что некоторые пользователи не могут этого сделать. Система им сообщает, что номер уже используется другим пользователем, ряду игроков просто не приходит SMS с кодом активации.

Я попытался добавить свой номер телефона в свой аккаунт Blizzard. Ввёл код из SMS, но система сообщила, что он уже используется. Я никогда раньше не привязывал свой номер телефона к какому-либо аккаунту, хотя пользуюсь им более шести лет.

Blizzard пока никак не прокомментировала ситуацию. Скорее всего, компания устранит все подобные проблемы к 4 октября — в этот день стартует ранний доступ к Overwatch 2.

На днях один из разработчиков Overwatch 2 Джон Спектор недавно заявил, что Blizzard планирует проводить в шутере кроссоверы с популярными франшизами. По его словам, компания видит, как подобные коллаборации успешно проходят в Fortnite и Warzone, и она хочет так же.