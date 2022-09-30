В Overwatch 2 есть проблемы с регистрацией. На неё жалуются по всему миру
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Blizzard обязала игроков в Overwatch 2 привязать к аккаунту номер телефона. Недавно выяснилось, что некоторые пользователи не могут этого сделать. Система им сообщает, что номер уже используется другим пользователем, ряду игроков просто не приходит SMS с кодом активации.
Я попытался добавить свой номер телефона в свой аккаунт Blizzard. Ввёл код из SMS, но система сообщила, что он уже используется. Я никогда раньше не привязывал свой номер телефона к какому-либо аккаунту, хотя пользуюсь им более шести лет.
Blizzard пока никак не прокомментировала ситуацию. Скорее всего, компания устранит все подобные проблемы к 4 октября — в этот день стартует ранний доступ к Overwatch 2.
На днях один из разработчиков Overwatch 2 Джон Спектор недавно заявил, что Blizzard планирует проводить в шутере кроссоверы с популярными франшизами. По его словам, компания видит, как подобные коллаборации успешно проходят в Fortnite и Warzone, и она хочет так же.
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