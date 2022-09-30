EA выпустила релизный трейлер FIFA 23 с Зиданом и Мбаппе

Electronic Arts выпустила релизный трейлер FIFA 23, в котором сделала упор на слоган The World's Game — «Игра, в которую играют во всём мире». В ролике можно увидеть как мировых футбольных звёзд вроде Килиана Мбаппе и Зинедина Зидана, так и женские коллективы, на которых в новинке сделан особенный упор.
FIFA 23 теперь доступна во всём мире на ПК и консолях. Купить игру в России можно несколькими способами, о многих из них мы рассказали в наших отдельных материалах.
Тем временем новинка страдает от технических трудностей на ПК. Многие игроки на ПК столкнулись с проблемами из-за античита EA Anticheat. Многие геймеры сообщают, что при установке он выдаёт ошибку, из-за чего FIFA 23 отказывается запускаться. Наша редакция также столкнулась с некоторыми ошибками античита, однако сумела преодолеть эти технические трудности с помощью нехитрых манипуляций.
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