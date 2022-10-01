Глава PlayStation лично высказал ЕС свои опасения по поводу сделки Microsoft и Activision

Глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан 8 сентября летал в штаб-квартиру Европейского союза, которая находится в Брюсселе. Топ-менеджер встретился с представителями регулирующих органов ЕС, чтобы выразить свою обеспокоенность сделкой между Microsoft и Activision Blizzard.
Какими именно доводами оперировал Райан, точно неизвестно. Покупка Activision Blizzard корпорацией Microsoft за рекордные $ 68,7 млрд также беспокоит и Google.
В ближайшие несколько недель Европейский союз проанализирует сделку в ходе так называемого «этапа I». А окончательное решение регулятор озвучит 8 ноября. Далее он её или одобрит, или начнёт более подробное расследование.
В начале прошлого месяца глава PlayStation выразил обеспокоенность относительно будущего серии Call of Duty. Он заявил, что Microsoft после сделки с Activision Blizzard может сделать цикл шутеров эксклюзивом Xbox. По словам Райана, топ-менеджеры Microsoft не учитывают наследие серии на консолях Sony.
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