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Disney окончательно покидает Россию

Disney окончательно покидает Россию
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Disney начала сворачивать свою деятельность в России. Компания уже удалила свои российские сайты disney.ru и kanal.disney.ru — при переходе на эти ресурсы система перекидывает на главный портал компании. Корпорация также удалила РФ из списка стран-партнёров.

Ещё Disney снесла свои российские аккаунты в соцсетях VK, OK, «Твиттер» и в других. А на YouTube-каналах российского подразделения Disney «Анимационные сериалы», «Доброе утро с Микки», «Короткая анимация» удалены все видео, за исключением записей прямых трансляций. Видео удалили и на российских YouTube-каналах Disney и Star Wars.

Disney также перестала продлевать лицензии на свой контент российским стриминговым сервисам.

Корпорация объявила о приостановке работы всех подразделений своего бизнеса в России ещё в марте.

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