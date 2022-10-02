Disney окончательно покидает Россию

Disney начала сворачивать свою деятельность в России. Компания уже удалила свои российские сайты disney.ru и kanal.disney.ru — при переходе на эти ресурсы система перекидывает на главный портал компании. Корпорация также удалила РФ из списка стран-партнёров.
Ещё Disney снесла свои российские аккаунты в соцсетях VK, OK, «Твиттер» и в других. А на YouTube-каналах российского подразделения Disney «Анимационные сериалы», «Доброе утро с Микки», «Короткая анимация» удалены все видео, за исключением записей прямых трансляций. Видео удалили и на российских YouTube-каналах Disney и Star Wars.
Disney также перестала продлевать лицензии на свой контент российским стриминговым сервисам.
Корпорация объявила о приостановке работы всех подразделений своего бизнеса в России ещё в марте.
- 2 октября 2022
-
18:35
-
17:59
-
17:18
-
16:40
-
15:57
-
15:52
-
15:17
-
14:36
-
13:59
-
13:13
-
12:34
- 1 октября 2022
-
21:01
-
19:10
-
18:57
-
18:15
-
17:35
-
17:07
-
16:31
-
16:03
-
15:29
-
14:51
-
14:04
-
13:22
-
12:44
-
00:30
- 30 сентября 2022
-
21:58
-
21:02
-
20:08
-
19:37
-
19:03
-
18:27
-
18:17
-
17:47
-
17:40
-
17:06