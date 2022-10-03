Вышла седьмая серия «Дома дракона»

Сегодня на HBO состоялась премьера седьмой серии сериала «Дом дракона» под названием «Дрифтмарк». До финала первого сезона осталось всего три эпизода. Напомним, шоу уже продлили на второй сезон.

Когда выйдут оставшиеся серии «Дома дракона»

Восьмая серия — 10 октября

Девятая серия — 17 октября

Десятая серия — 24 октября

Посмотреть «Дом дракона» в официальном дубляже можно в различных онлайн-кинотеатрах: Okko, «Амедиатека», и «Иви».

Изначально ходили слухи, что а актёрскому составу второго сезона присоединятся Элизабет Олсен и Генри Кавилл. Недавно Олсен отвергла эту информацию и сказала, что не ведёт никаких переговоров. Теперь осталось дождаться слов Кавилла.

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